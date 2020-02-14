Февраль 14th, 2020

Татьяна Лазарева записала видео с резкой критикой руководства РФ

Российская актриса Татьяна Лазарева жестко высказалась о власти России, которая довела страну до нынешнего состояния и продолжает творить беззаконие.

Видеообращение Лазарева опубликовала на своей странице в Instagram. Возмутила артистку так называемое дело Сети, по которому были арестованы 11 человек. Их обвинили в подготовке беспорядков в России.

«Киану Ривз пришел на» Оскар «со своей мамой. Это так мило. А наши мамы надеются на чудо в ожидании приговора детям, которые ничего не делали», — заявила Лазарева.

Она добавила, что молодежь пытали током.

«Вот такая у нас страна … Я очень люблю свою страну. Я просто ненавижу и презираю тех людей, режиссируют эту хрень, которая у нас сейчас происходит в стране. Я им хочу сказать, что они не получат» Оскара «. И знаете, часики тикают: и в них, и у нас «, — подчеркнула актриса.