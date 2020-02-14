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Срочно — Главный раввинат опубликовал этический кодекс раввина



Newsru.co.il передает: Главный раввинат Израиля впервые с момента своего создания опубликовал этический кодекс для раввинов, занимающих посты на государственной или общественной службе.

Документ под названием «Правила поведения и обычаи» был издан, чтобы раввины «исполняли свою должность как следует, блюдя достоинство раввината и являясь примером для многих», сообщает портал ynet.

В частности, раввинам на официальных должностях запрещено заниматься политической деятельностью, укрывать преступников от правоохранительных органов, злоупотреблять своей должностью, заниматься подработкой на стороне, продвигать назначение родственников в подведомственные им структуры, выдавать свидетельства о кашруте структурам, в которых их родственники занимают влиятельную позицию.

Также им предписано избегать ситуаций конфликта интересов, действовать эффективно и экономно и быть честными.

Раввинам запрещено заниматься сферами деятельности, в которых они несведущи, в таких случаях направляя обратившихся к специалисту, или обращаться самим от их имени.



Еще один пункт документа запрещает раввину принимать ценные подарки или деньги для себя или своих родственников, включая пожертвования структурам, имеющим отношение к раввину, от лиц, работа с которыми входи в полномочия раввина. Также раввинам запрещено злоупотреблять информацией, полученной ими в рамках исполнения своих обязанностей, и не являющейся общеизвестной.

Tags: | Category: Израиль, Новости ﻿
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