Февраль 14th, 2020

Соучредитель «Википедии» создал аналог Facebook и Twitter без рекламы





Соучредитель онлайн-энциклопедии «Википедия» Джимми Уэйлс объявил о создании новой социальной сети, которая позволит пользователям обмениваться информацией по типу Facebook.

Об этом сообщает Financial Times.



Социальная сеть WT: Social позволит пользователям обмениваться ссылками на статьи и обсуждать их в ленте новостей в стиле Facebook и Twitter, что в дальнейшем может создать достойную конкуренцию мессенджерам.



Для создания социальной сети Уэйлс воспользовался принципом онлайн-энциклопедии.



WT: Social была запущена в октябре, за месяц число пользователей соцсети приблизилось к 50 тыс. Пока в компании, которая занимается развитием соцсети, работают всего несколько человек, в том числе разработчики и менеджер сообщества. Уэйлс добавил, что не привлекал денег на запуск проекта и начал его с нуля.



«Я хочу самостоятельно контролировать расходы», — пояснил Уэйлс.



В дальнейшем финансировать WT: Social будут за счет пожертвований небольшой группы пользователей, чтобы позволить сети работать без рекламы. Сам Уэйлс считает, что если социальная сеть существует за счет рекламы, то она предлагает некачественный контент.