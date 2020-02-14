Февраль 14th, 2020

Шерон Стоун разблокировали на сайте знакомств

Голливудская звезда Шэрон Стоун на своей странице в Instagram сообщила, что ее анкета снова появилась на сайте знакомств Bumble.

По словам звезды, ее страницу заблокировали из-за нескольких мужчин, которые хотели отомстить ей за отказ общаться на сайте.

Стоун рассказала, что сейчас ее аккаунт разблокирован и она отлично проводит время.

«Меня разблокировали! Я снова в деле”, – сказала Шэрон Стоун.

Актриса также призналась, что ищет человека, который будет сочувствовать, любить и заботиться о ней.