Февраль 14th, 2020

Роуз Макгоуэн раскритиковала Натали Портман за «неуместный» феминизм, а та ей ответила

В этом году премия «Оскар» запомнилась не только абсолютным триумфом фильма «Паразиты» (Gisaengchung) и вдохновляющими речами победителей, но и ярким выходом 38-летней Натали Портман на красную дорожку церемонии. Так, актриса появилась на премии в черном кейпе от Dior, на котором были вышиты имена и фамилии восьми женщин-режиссеров, которые, по мнению Натали, должны были быть номинированы в категории «Лучший режиссер» (но не были: в этой номинации были представлены одни мужчины).

Натали Портман

Таким образом Портман выразила протест против гендерной дискриминации в Голливуде. Многие коллеги и поклонники Портман оценили этот жест, однако были и те, кто сочли ее поступок лицемерием. В их числе оказалась актриса Роуз Макгоуэн, которая сама уже не первый год активно борется за права женщин и была одной из первых актрис, обвинивших Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Роуз написала пост в фейсбуке — в нем она назвала действия Портман оскорбительными и попросила ее больше не выступать с подобными акциями:

Жест Портман глубоко оскорбляет тех, кто делает настоящие дела. Это просто отвратительно. Натали, за свою долгую карьеру вы только дважды снимались в фильмах женщин-режиссеров, причем одна из этих картина была вашей. У вас есть продюсерская компания, которая наняла только одну женщину-режиссера — вас. Актрисы такого высокого уровня, как вы, могли бы изменить мир, если бы имели позицию, а не создавали проблемы. Да, Натали. Проблема в вас. Фальшивая поддержка других женщин — это и есть основная проблема. Пока вы и ваши коллеги актрисы не станете настоящими, сделайте нам всем одолжение — повесьте на место свой расшитый плащ активиста.

Роуз Макгоуэн

Роуз также добавила, что продолжит свои активистские действия: будет и дальше высказываться на этот счет, выходить на пикеты, пока не добьется перемен.

Через некоторое время Портман ответила на критику Макгоуэн в свой адрес. Натали отчасти согласилась со словами Роуз, а также объяснила причину своего поступка:

Я согласна с мисс Макгоуэн, что нельзя называть меня храброй лишь за то, что я надела платье с вышитыми женскими именами. Храбрость — термин, который я ассоциирую скорее с действиями. Например, храбрыми можно назвать тех женщин, которые под сильным давлением давали показания против Харви Вайнштейна. Благодаря нашим общим усилиям в последние годы для женщин открылись большие возможности в режиссуре. В результате получились невероятные фильмы. За свою долгую карьеру я лишь несколько раз получала шанс поработать с режиссерами-женщинами: снималась в короткометражках, рекламных роликах, клипах и фильмах с Марией Коэн, Мирой Наир, Ребеккой Злотовски, Анной Роуз Холмер, Софией Копполой, Ширин Нешат и в своем собственном. К сожалению, некоторые из этих картин были не закончены. Но даже если эти фильмы действительно увидят свет, женщины столкнутся с огромными трудностями во время их выпуска.

Натали Портман

Натали Портман уточнила, что неоднократно помогала женщинам получить работу в кинобизнесе. Звезда также заявила, что продолжит попытки восстановить справедливость и изменить имеющиеся голливудские стандарты.

А кого из звезд в этом вопросе поддерживаете вы?

Роуз Макгоуэн

Натали Портман