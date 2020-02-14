Февраль 14th, 2020

Россия резко увеличит производство танков — не хватает для Сирии и Украины

Россия резко увеличит производство танков — не хватает для Сирии и Украины, где потери оказались достаточно большими.

На совещании Минобороны с участием президента России Владимира Путина было принято решение начать массовое обновление танкового парка сухопутных войск.

Программа производства новых и модернизации старых танков рассчитана на ближайшую пятилетку, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству военного ведомству.

К 2027 году армия получит не менее 900 новых танков, в том числе 500 созданных на платформе «Армата» машин Т-14. На 2020 год запланированы государственные испытания, и если они завершатся успешно, то танки поедут в войска.

Кроме того, в этом году возможно подписание контракта на производство и модернизацию еще около сотни танков Т-90 до уровня Т-90М. По словам замминистра обороны по вооружению Алексея Криворучко, сейчас в сухопутных войсках находится около 400 танков типа Т-90 ранних модификаций, которые необходимо модернизировать.

Предыдущие контракты на модернизацию оказались сорваны: планировалось, что в 2018-19 гг армия получит 60 модификаций Т-90М (шифр опытно-конструкторской работы «Прорыв-3»), из которых 10 должно было быть построено заново, а еще 50 единиц — пройти апгрейд.