Февраль 14th, 2020

Робот-собака от Boston Dynamics будет работать на буровой платформе в Норвежском море

Четвероногий робот Spot от компании Boston Dynamics будет работать на нефтяной вышке норвежской компании Aker BP ASA.

Компания планирует до конца года протестировать, насколько Spot и другие работы и дроны могут быть эффективными при работе на нефтяной буровой платформе в Норвежском море. Aker BP ASA хочет понять, каким образом такие типы машин могут сделать работу на платформе более эффективной и безопасной.

Про робота Spot в компании отметили, что он уже продемонстрировал возможность попадать в места, недоступные для людей, поэтому это позволит обеспечить большую безопасность работ.

В частности робот-собака оснащен камерами и системой обнаружения препятствий, это позволяет ему искать места утечек газа, а также обеспечивать телеприсутствие операторов, находящихся на берегу.

«Наша цель — автоматизировать все операции от начала и до конца, чтобы повысить производительность, качество и безопасность для наших работников», — сказал глава Aker BP ASA Карл Джонни Херсвик.

Напомним, в сентябре компания Boston Dynamics выпустила на коммерческий рынок одного из своих роботов — четвероногого робота Spot.

В частности, такой робот уже служит в полиции американского штата Массачусетс.