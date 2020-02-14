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Представлено систему для отслеживания дронов с помощью смартфона



Система идентификации поможет предотвратить угрозу со стороны дронов, управляемых преступниками.

Китайская компания DJI, занимающаяся производством дронов, продемонстрировала технологию, которая позволяет идентифицировать ближайший беспилотник и точно определить местоположения человека, который им управляет. Для этого нужно иметь всего лишь смартфон.

Техника использует протокол под названием “Wi-Fi Aware”, с помощью которого дрон передает информацию о своих действиях. Толчком к разработке стали опасения, вызванные тем, что беспилотные летательные аппараты могут использоваться для шпионажа, а также случайно нарушать коммерческие полеты.

Однако, по мнению экспертов, что опытные хакеры смогут обойти такую систему контроля.

В DJI сообщили, что компания может добавить подобный функционал для дронов, которые уже есть на рынке, предоставив обновленное программное обеспечение.

Используя приложение, любой, кто находится в радиусе действия радиоблока, может получить сигнал и узнать месторасположение, высоту, скорость и направление полета дрона, а также идентификационный номер беспилотника и местоположение пилота
из сообщения DJI
Тем не менее, представитель компании заявил, что оборудовать дроны подобным функционалом удастся только тогда как будет согласовано регулирование в отношении удаленной идентификации этих устройств.

Кроме того, DJI еще не решила, будет ли заставлять своих клиентов устанавливать подобную программу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что заказы McDonald’s будут доставлять дроны. В США компания Uber начала тестирование доставки продуктов питания с помощью беспилотника. Благодаря нововведениям сервиса Uber Eats жители американского города Сан-Диего будут получать свои заказы из McDonald’s с помощью беспилотника. В скором будущем программа будет расширена и на другие кафе и рестораны.

Category: Наука, Новости ﻿
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