Февраль 14th, 2020

Представлено систему для отслеживания дронов с помощью смартфона





Система идентификации поможет предотвратить угрозу со стороны дронов, управляемых преступниками.

Китайская компания DJI, занимающаяся производством дронов, продемонстрировала технологию, которая позволяет идентифицировать ближайший беспилотник и точно определить местоположения человека, который им управляет. Для этого нужно иметь всего лишь смартфон.



Техника использует протокол под названием “Wi-Fi Aware”, с помощью которого дрон передает информацию о своих действиях. Толчком к разработке стали опасения, вызванные тем, что беспилотные летательные аппараты могут использоваться для шпионажа, а также случайно нарушать коммерческие полеты.



Однако, по мнению экспертов, что опытные хакеры смогут обойти такую систему контроля.



В DJI сообщили, что компания может добавить подобный функционал для дронов, которые уже есть на рынке, предоставив обновленное программное обеспечение.



Используя приложение, любой, кто находится в радиусе действия радиоблока, может получить сигнал и узнать месторасположение, высоту, скорость и направление полета дрона, а также идентификационный номер беспилотника и местоположение пилота

из сообщения DJI

Тем не менее, представитель компании заявил, что оборудовать дроны подобным функционалом удастся только тогда как будет согласовано регулирование в отношении удаленной идентификации этих устройств.



Кроме того, DJI еще не решила, будет ли заставлять своих клиентов устанавливать подобную программу.



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE



Ранее сообщалось, что заказы McDonald’s будут доставлять дроны. В США компания Uber начала тестирование доставки продуктов питания с помощью беспилотника. Благодаря нововведениям сервиса Uber Eats жители американского города Сан-Диего будут получать свои заказы из McDonald’s с помощью беспилотника. В скором будущем программа будет расширена и на другие кафе и рестораны.