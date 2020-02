Февраль 14th, 2020

Появилась песня Билли Айлиш к новому фильму о Джеймсе Бонде

В середине января стало известно, что Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде No Time to Die («Не время умирать»), а сегодня в сети появился и сам трек.

За несколько часов композицию прослушали почти четыре миллиона раз, и лайков песня набрала больше, чем неодобрительных комментариев, хотя и без критики не обошлось:

После прослушивания этой песни хочется переслушать Крис Корнелла и его You Know My Name,

— написал один из комментаторов, вспомнив саундтрек фильма «Казино «Рояль».

Но поклонников в комментариях оказалось куда больше. Пользователи сети отметили, что Билли полностью прочувствовала и смогла передать узнаваемую музыкальную стилистику, с которой зрители связывают фильмы о Бонде. Особенно публику впечатлил финал песни, где вокальные данные молодой певицы раскрываются в полной мере.

Запустили первые слушатели и забавный флешмоб, обыгрывая название песни.

Мир: «Третья мировая, коронавирус, глобальное потепление».

Билли: «Не время умирать».

Я: «Потому что у меня еще не погашены все кредиты».

Напомним, юбилейный, 25-й по счету фильм бондианы станет последним, в котором роль агента 007 исполнит Дэниел Крейг. Кто займет место актера после — пока неизвестно. Режиссером «Не время умирать» стал Кэри Фукунага, а одним из авторов сценария — известная по сериалу «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж, которую пригласили, чтобы отразить в картине феминистские идеи.

По сюжету фильма Джеймс Бонд отошел от дел и наслаждается отдыхом на Ямайке, однако каникулы прерывает появление нового загадочного злодея (Рами Малек), и агенту Ее Величества снова приходится спасать мир.

Помимо Крейга и Малека, в фильме также снялись Кристоф Вальц, Бен Уишоу, Леа Сейду, Наоми Харрис, Рэйф Файнс и Ана де Армас, которая стала новой «девушкой Бонда».

Мировая премьера фильма состоится 31 марта