Февраль 14th, 2020

Посольство РФ в США назвало новые санкции «всплеском русофобии»

Посольство России в Вашингтоне заявил, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является «очередным всплеском русофобии».

Об этом говорится на странице диппредставительства РФ в Facebook.

Как отметили в посольстве, для введения ограничительных мер нужны веские основания.

«Администрация же снова никаких официальных доказательств не представила», — заявили в посольстве России.

«Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконьюнктурних интересов на международном рынке оборонных технологий», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Государственный департамент США наложил санкции на три российских оборонные предприятия.