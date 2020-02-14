Посольство РФ в США назвало новые санкции «всплеском русофобии»

Посольство России в Вашингтоне заявил, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является «очередным всплеском русофобии».
Об этом говорится на странице диппредставительства РФ в Facebook.
Как отметили в посольстве, для введения ограничительных мер нужны веские основания.
«Администрация же снова никаких официальных доказательств не представила», — заявили в посольстве России.
«Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконьюнктурних интересов на международном рынке оборонных технологий», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Государственный департамент США наложил санкции на три российских оборонные предприятия.
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