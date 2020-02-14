Победитель лотереи закатил роскошную вечеринку для друзей после своей смерти

Победитель лотереи Колин Уэйр (Colin Weir), который в 2011 году выиграл 161,7 миллиона фунтов стерлингов, организовал для друзей роскошную вечеринку после своей смерти. Об этом сообщает шотландская газета Daily Record.

Уэйр скончался в декабре прошлого года от сепсиса и почечной недостаточности. «Перед смертью он решил, что обязательно должен закатить для друзей масштабную прощальную вечеринку», — рассказывает его близкий друг, который присутствовал на мероприятии. Встреча проходила в пятизвездочном отеле Тернберри шотландского города Эр.

«Он снял для нас самый большой номер отеля и устроил грандиозную тусовку, о которой мы все могли только мечтать. Все прошло фантастически!» — вспоминает друг Уэйра. Гостей угощали дорогим шампанским и лобстерами.

«Сначала нам подали трюфельный суп, который, хочу заметить, стоит 40 фунтов за порцию. Столы ломились от еды. Пудинги, кстати, были тоже божественными. Поговаривают, что Колин отдал за все это миллион фунтов стерлингов», — добавляет он.

Приятель Уэйра подчеркнул, что вечеринка была организована исключительно для друзей. «Туда не позвали членов семьи. Родственники, в том числе его бывшая жена Кристин, присутствовали только на похоронах», — пояснил он.