Февраль 14th, 2020

Ольга Цибульская выпустила клип Prosecco, в котором рассказала, как соблазнять мужчин

Знаменитая украинская певица Оля Цибульская сделала особый сюрприз ко Дню святого Валентина. Артистка представила трек Prosecco, который с легкостью может стать саундтреком ко всем девичников.

Композиция — это своеобразный лайфхак от Оли Цибульской для тех женщин, которые устали быть хорошей девочкой и больше не хотят ждать первый шаг от мужчин. Именно поэтому в День святого Валентина состоялась анонсированная премьера песни Prosecco. По словам Оли Цибульской, трек поможет всем девушкам, которые проводят этот вечер без пары, заметить мужское внимание вокруг и получать удовольствие от нее.

Интересно, что автором слов и музыки выступила сама артистка. Ведь Оля Цибульская по собственному опыту знает: чтобы признаться мужчине в самых откровенных желаниях и наконец перевести отношения на другой уровень, как правило, достаточно вечера пятницы, компании подруг и бутылки хорошего просеко.

«Не бывает не любимых мужчин — бывает мало просеко»,

- игриво прокомментировала певица.