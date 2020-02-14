Февраль 14th, 2020

Не нужны ни няни, ни бодигарды. Нужны суды. Посол Германии в Украине рассказала об ожиданиях немецких инвесторов

Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен рассказала об ожиданиях немецких инвесторов от Украины

В частности, госпожа Фельдгузен подтвердила интерес к Украине со стороны немецких инвесторов:

«Заинтересованность действительно есть, но все ждут, что будет дальше. Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это во-первых. Второе — это общие макроэкономические индикаторы «, отметила она.

Госпожа посол вспомнила о первом инвестпроектt по покупке немецкой фармацевтической компанией завода d Белой Церкви в конце прошлого года.

«Сегодня говорят о няне, ранее Кличко говорил о бодигардf[. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды. Здесь уже есть две тысячи немецких фирм, и они успешно работают. И они могут извлечь хорошие сигналы, что что-то происходит и сюда нужно приезжать «, — пояснила она.