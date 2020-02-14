На Конференции по безопасности в Мюнхене для Украины повторили «Мюнхен 1938″ — с Россией все согласовали

Баста, карапузики. Кончились танцы. Помирать — так с музыкой. Пришло время співати тужливих пісень.
Берём бандуры в руки и читаем вслух. Украина больше не субъект в международной политике. Мы опять вернулись в состояние объекта.
Здобулы.
Наверное именно поэтому на Мюнхенскую конференцию, посвящённую вопросам безопасности в Европе, так рвался Пётр Алексеевич. Он туда так ехал, что пофиг была собственная безопасность и всякие там повестки в ДБР.
Наверное именно поэтому ДБР так методично срывало Петру Алексеевичу всякие международные встречи и участие его в конференциях всегда было сопряжено с визгом: — Куда поехал?! Стоять! Мы тут повестки понавыписывали!
Оказывается — вот оно что…
Некоторое время уже готовился некий документ. Очень интересный и знаковый. Прям такой, что план Штанмайера по сравнению с ним — ничо так план.
Кто его готовил?
Интересный вопрос.
Три международные организации в сотрудничестве с российским советом по международным вопросам.
Да-да. Российским. Поём два раза.
«К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали так же отдельных украинских экспертов. Но формированием предложения не занимались украинские организации, в отличие от российского РСМВ.» (с)
Как известно, Василий Филипчук в 2017 году уже предлагал контроверсионный план, который предполагал отказ Украины от стремления в члены НАТО, официальный отказ на длительный период от цели членства в ЕС, признание Крыма спорной территорией. Неплохой бекграунд, да?
Вернёмся к документу.
В нём нет упоминаний про нападение россии на Украину. Утверждается, что конфликт «в та навколо України» стал следствием «катастрофических просчётов», а в качестве реакции на конфликт предлагают шаги для «завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе относительно Крыма».
Внимательно прочли?
Идею поняли?
Это восстановление сотрудничества ЕС и Украины с Россией без восстановления украинского суверенитета над Крымом.
С водой. Или без воды.
Ну и вот вам про 12 шагов к миру и благоденствию более подробно:
1. Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов, посвящённых прекращению огня на Донбассе при участии украинских и российских военных.
2. Создание «нормандского формата» на уровне военных.
3. Открытый доступ для СММ по всей территории Восточной Украины (без упоминания Крыма) и создание новых пунктов пропуска по линии соприкосновения.
4. Решение вопроса безвести пропавших.
5. Запуск программы разминирования.
6. Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом россия может стать одной из сторон, которые по доброй воле инвестируют в восстановление региона.
7. Восстановление торговли между Украиной и россией по принципу зоны свободной торговли.
8. Постепенное снятие санкций с россии. (В документе это хитро называется «смена санкционного режима»).
9. Поиск и деактивация опасных источников радиации в зоне конфликта на Донбассе.
10. Диалог в странах НАТО, касательно взаимной безопасности, «для преодоления вещей, которые разделяют». (В документе прямо не уточнили, про что речь, собственно. И должна ли россия быть частью такого диалога.)
11. Определение приоритетных сфер сближения россии и ЕС с развитием экономических и человеческих связей.
12. Запуск всеукраинского общенационального диалога про определение новой идентичности Украины, которая будет считаться со взглядами и мнением соседей Украины, включая россию. Особо отмечено, что предметами этого диалога должны стать вопросы ИСТОРИИ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ, ЯЗЫКА, ИДЕНТИЧНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ.
Последний пункт — особый плевок в лицо.
Ну шо, посполитые? С праздничком! С днём любви. Физической.
Сегодня этим документом, который выкатили 14 февраля, нас в очередной раз трахнули. Так вижу.
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