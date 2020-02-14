На Конференции по безопасности в Мюнхене для Украины повторили «Мюнхен 1938″ — с Россией все согласовали





Баста, карапузики. Кончились танцы. Помирать — так с музыкой. Пришло время співати тужливих пісень.

Берём бандуры в руки и читаем вслух. Украина больше не субъект в международной политике. Мы опять вернулись в состояние объекта.



Здобулы.



Наверное именно поэтому на Мюнхенскую конференцию, посвящённую вопросам безопасности в Европе, так рвался Пётр Алексеевич. Он туда так ехал, что пофиг была собственная безопасность и всякие там повестки в ДБР.



Наверное именно поэтому ДБР так методично срывало Петру Алексеевичу всякие международные встречи и участие его в конференциях всегда было сопряжено с визгом: — Куда поехал?! Стоять! Мы тут повестки понавыписывали!



Оказывается — вот оно что…



Некоторое время уже готовился некий документ. Очень интересный и знаковый. Прям такой, что план Штанмайера по сравнению с ним — ничо так план.



Кто его готовил?



Интересный вопрос.



Три международные организации в сотрудничестве с российским советом по международным вопросам.



Да-да. Российским. Поём два раза.



«К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали так же отдельных украинских экспертов. Но формированием предложения не занимались украинские организации, в отличие от российского РСМВ.» (с)

Тут в голос добавляем скупую слезу.А вот имена украинских экспертов, которым милостиво было позволено поприсутствовать при создании документа про судьбу страны:Василий Филипчук, Александр Чалый та Алексей Семений. Их роль в данной работе не уточняется.

Как известно, Василий Филипчук в 2017 году уже предлагал контроверсионный план, который предполагал отказ Украины от стремления в члены НАТО, официальный отказ на длительный период от цели членства в ЕС, признание Крыма спорной территорией. Неплохой бекграунд, да?

Вернёмся к документу.

В нём нет упоминаний про нападение россии на Украину. Утверждается, что конфликт «в та навколо України» стал следствием «катастрофических просчётов», а в качестве реакции на конфликт предлагают шаги для «завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе относительно Крыма».

Внимательно прочли?

Идею поняли?

Это восстановление сотрудничества ЕС и Украины с Россией без восстановления украинского суверенитета над Крымом.

С водой. Или без воды.

Ну и вот вам про 12 шагов к миру и благоденствию более подробно:

1. Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов, посвящённых прекращению огня на Донбассе при участии украинских и российских военных.

2. Создание «нормандского формата» на уровне военных.

3. Открытый доступ для СММ по всей территории Восточной Украины (без упоминания Крыма) и создание новых пунктов пропуска по линии соприкосновения.

4. Решение вопроса безвести пропавших.

5. Запуск программы разминирования.

6. Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом россия может стать одной из сторон, которые по доброй воле инвестируют в восстановление региона.

7. Восстановление торговли между Украиной и россией по принципу зоны свободной торговли.

8. Постепенное снятие санкций с россии. (В документе это хитро называется «смена санкционного режима»).

9. Поиск и деактивация опасных источников радиации в зоне конфликта на Донбассе.

10. Диалог в странах НАТО, касательно взаимной безопасности, «для преодоления вещей, которые разделяют». (В документе прямо не уточнили, про что речь, собственно. И должна ли россия быть частью такого диалога.)

11. Определение приоритетных сфер сближения россии и ЕС с развитием экономических и человеческих связей.

12. Запуск всеукраинского общенационального диалога про определение новой идентичности Украины, которая будет считаться со взглядами и мнением соседей Украины, включая россию. Особо отмечено, что предметами этого диалога должны стать вопросы ИСТОРИИ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ, ЯЗЫКА, ИДЕНТИЧНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ.

Последний пункт — особый плевок в лицо.

Ну шо, посполитые? С праздничком! С днём любви. Физической.

Сегодня этим документом, который выкатили 14 февраля, нас в очередной раз трахнули. Так вижу.

Елена Подгорная