Февраль 14th, 2020

Минфин США подозревает Дерипаску в отмывании огромных партий денег

Минфин США подозревает российского миллиардера Олега Дерипаску в помощи президенту Владимиру Путину в отмывании денег. Об этом говорится в письме, направленном юристам Дерипаски, с которым ознакомилось издание Financial Times.

Олег Дерипаска не раз публично заявлял, что не знает «истинных причин» включения его в санкционный список США. Он даже предлагал журналистам денежное вознаграждение за помощь в расследовании этих причин.

Как стало известно изданию, управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) утверждает, что в 2016 году Дерипаска якобы был «идентифицирован как один из людей, хранящих активы и отмывающих средства в интересах российского президента Владимира Путина».

В частности, Дерипаска в сентябре 2017 года отменил размещение ценных бумаг группы ГАЗ на бирже, заявляет OFAC. Ведомство расценивает это как попытку скрыть отмывание денег. ГАЗ все еще не выведен из-под санкций, минфин США постоянно переносит сроки переговоров по их отмене.

OFAC предполагает, что в первой половине 2011 года деловая активность Дерипаски могла быть использована в качестве ширмы для неких операций с личными активами Владимира Путина, занимавшего тогда должность премьер-министра.

«Они не приводят фактов. Просто догадки слухи и сплетни, — сказал изданию Дерипаска. «Это безосновательные обвинения. Это полная бессмыслица, вместо презумпции невиновности до установления фактов, которые должны быть доказаны в суде», — добавил он.

«Очередная порция брехни», — такой комментарий к статье FT опубликовал Дерипаска в своем телеграм-канале. Ранее он подтверждал в беседе со СМИ, что это его личный канал.

Во всех цитатах OFAC используется слово «по имеющимся данным» или «по сообщениям», но не указаны источники этих данных.

«Это неправда. Вот и все», — сказал в комментарии газете пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Представители Дерипаски получили запрос Русской службы Би-би-си и сообщили, что готовят ответ на него. Би-би-си также направила запрос в Казначейство США и ждет ответа.

Санкции Дерипаски

В январе 2018 года Дерипаску включили в так называемый «кремлевский доклад» США — список чиновников и бизнесменов, который минфин представил Конгрессу США. Ведомство включило в него людей, которые, по мнению чиновников, близки к президенту России Владимиру Путину.

6 апреля того же года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Имя миллиардера фигурировало в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. Выяснилось, что ныне осужденный экс-советник Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску.

Это привело к обвалу акций «Русала», EN+ и других компаний Дерипаски. В результате миллиардер был вынужден был снизить свою долю в EN+ и фактически отказаться от контроля над «Русалом». Это помогло вывести несколько компаний из-за санкций. Свои личные потери из-за санкций Дерипаска оценивал в 7,5 млрд долларов.

Дерипаска подал в суд на американский минфин и сейчас продолжает судиться с ним за снятие с него персональных санкций. Дерипаска просит снять с него санкции и убрать его имя из «кремлевского доклада». Он также хочет, чтобы власти США представили доказательства обвинениям, по которым его включили в санкционные списки.

В мае прошлого года минфин раскрыл перечень документов, на которых основывалось решение включить Дерипаску в санкционный список. В перечне значатся 29 источников, несколько из них были скрыты. Представители бизнесмена назвали документ минфина США «плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями».