Февраль 14th, 2020

«Ликуд» обещает привезти до конца года 7,500 репатриантов из Эфиопии в Израиль



Партия «Ликуд» объявила в пятницу, что одной из первых задач ее нового правительства после победы на выборах станет массовая репатриация всех оставшихся в Эфиопии евреев. «Ликуд» назвал цифру — 7,500 новых репатриантов до конца 2020 года.



Согласно заявлению «Ликуда», в первые же 100 дней после создания нового правительства будет принта «упорядоченная программа» репатриации в Израиль «остатков» еврейской общины Эфиопии.



О каких именно «остатках еврейской общины» идет речь, неясно. На этой неделе правительство приняло решение еще до выборов репатриировать в Израиль 398 членов общины фалашмура, которые не подпадают под Закон о возвращении и получат израильское гражданство в рамках воссоединения семей как близкие родственники граждан Израиля.



Такую привилегию правительство предоставляет только репатриантам из Эфиопии — выходцы из других стран и общин не имеют права привезти в страну своих нееврейских родственников.



Еще в 2018 году юридический советник правительства Авихай Мандельблит обратил внимание правительства на дискриминацию между общинами, которую создает очередное решение об иммиграции «последней» тысячи человек из общины фалашмура в рамках воссоединения семей, принятое тогда правительством.



«С каждым новым решением по общинам из Эфиопии… становится все резче заметна разница в отношении к ним и к двум другим похожим группам — потомкам евреев, не имеющим права на репатриацию, и иностранцам, въезжающим в Израиль для воссоединения с израильскими супругами, — и тем труднее юридически оправдать эту разницу», — предостерегал Мандельблит.



https://news.israelinfo.co.il/politics/84692