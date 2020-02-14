Лев Лещенко пожаловался на свою пенсию

Известный артист Лев Лещенко в разговоре с журналистом раскрыл размер своей ежемесячной пенсии. Певец отметил, что его выплаты «больше, чем у многих россиян».
Лещенко утверждает, что получает порядка 30 тысяч рублей ежемесячно за счет надбавок: как народный артист, а также как кавалер четырех орденов «За заслуги перед Отечеством». Артист добавил: он затрудняется назвать такие выплаты «серьезными», но все же признался, что его пенсия «больше, чем у многих граждан».
По словам певца,финансовое положение спасают гастроли и выступления.
Ранее в сети осудили звезд, которые жалуются на размер своей пенсии. Комментаторы заявили, что повышать пенсии звезда не следует, поскольку они до конца жизни могут «зарабатывать лицом на телевидении».
Известный артист Лев Лещенко в разговоре с журналистом раскрыл размер своей ежемесячной пенсии. Певец отметил, что его выплаты «больше, чем у многих россиян».
Leave a Reply