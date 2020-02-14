Февраль 14th, 2020

Лев Лещенко пожаловался на свою пенсию

Известный артист Лев Лещенко в разговоре с журналистом раскрыл размер своей ежемесячной пенсии. Певец отметил, что его выплаты «больше, чем у многих россиян».

Лещенко утверждает, что получает порядка 30 тысяч рублей ежемесячно за счет надбавок: как народный артист, а также как кавалер четырех орденов «За заслуги перед Отечеством». Артист добавил: он затрудняется назвать такие выплаты «серьезными», но все же признался, что его пенсия «больше, чем у многих граждан».

По словам певца,финансовое положение спасают гастроли и выступления.

Ранее в сети осудили звезд, которые жалуются на размер своей пенсии. Комментаторы заявили, что повышать пенсии звезда не следует, поскольку они до конца жизни могут «зарабатывать лицом на телевидении».