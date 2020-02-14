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Лев Лещенко пожаловался на свою пенсию

ллещенкоИзвестный артист Лев Лещенко в разговоре с журналистом раскрыл размер своей ежемесячной пенсии. Певец отметил, что его выплаты «больше, чем у многих россиян».
Лещенко утверждает, что получает порядка 30 тысяч рублей ежемесячно за счет надбавок: как народный артист, а также как кавалер четырех орденов «За заслуги перед Отечеством». Артист добавил: он затрудняется назвать такие выплаты «серьезными», но все же признался, что его пенсия «больше, чем у многих граждан».
По словам певца,финансовое положение спасают гастроли и выступления.
Ранее в сети осудили  звезд, которые жалуются на размер своей пенсии. Комментаторы заявили, что повышать пенсии звезда не следует, поскольку они до конца жизни могут «зарабатывать лицом на телевидении».

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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