Февраль 14th, 2020

Кремль приказал использовать слово «хлопок» в новостях о взрывах

Пресс-службы ведомств и государственные информационные агентства называют взрывы «хлопками» для снижения негатива, пишет «Медуза» со ссылкой на источники. Такое указание журналисты и чиновники получили от администрации президента. По словам источников «Медузы», первый замглаваря АП Путина Громов проводит еженедельные совещания с главами пресс-служб, где дает указания по «правильной» подаче повестки.





На фото: Спасатели на месте «хлопка» газа в жилом доме Красноярска, февраль 2019 года



Собеседник издания в силовых ведомствах подтвердил курс на «снижение негатива»: «Могу сказать, что установка на занижение ущерба точно существует. Если экстренные службы сообщают о возгорании – значит, там все полыхает уже. Если задымление – значит, точно горит и, возможно, пару человек там угорели, грубо говоря». Об этом же рассказал бывший корреспондент одного из ведущих российских информационных агентств. По его словам, большинство редакторов новостей будут писать «хлопок», чтобы «перестраховаться».



Согласно исследованию «Медиалогии», с осени прошлого года «взрывы» в заголовках прессы при описании одних и тех же событий все чаще стали заменять «хлопком». В начале 2017 года «хлопок» употреблялся 57 раз, а в январе 2020 года – 1300 раз.









Многие пользователи пишут возмущенные комментарии в соцсетях и спрашивают, не проявление ли это цензуры.









При этом в новостях о взрывах в других странах те же самые расеянские СМИ называют вещи своими именами: то есть взрыв в Казахстане — это все-таки взрыв, а не «хлопок».