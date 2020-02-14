Кортни Лав отмечает 18 месяцев трезвости

56-летняя американская певица, солистка группы Hole Кортни Лав заявила, что отмечает полтора года трезвости.
«В это трудно поверить даже мне. Это довольно странно, но сегодня 18 месяцев, как я трезвая», – заявила артистка.
Кортни Лав родилась в 1964 году в США. Поклонники ее знают,как вдову лидера группы Nirvana Курта Кобейна.Их брак длился два года.
Кортни Лав предпринимала несколько попыток суицида из-за наркозавиимости. В 1992 году ее едва не лишили родительских прав за употребление героина во время беременности.
В 2007 году по решению суда Лав была вынуждена пройти принудительное лечение от наркозависимости. Избавиться от алкогольной зависимости певице не удавалось в течение долгих лет.
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