Февраль 14th, 2020

Кортни Лав отмечает 18 месяцев трезвости

56-летняя американская певица, солистка группы Hole Кортни Лав заявила, что отмечает полтора года трезвости.

«В это трудно поверить даже мне. Это довольно странно, но сегодня 18 месяцев, как я трезвая», – заявила артистка.

Кортни Лав родилась в 1964 году в США. Поклонники ее знают,как вдову лидера группы Nirvana Курта Кобейна.Их брак длился два года.

Кортни Лав предпринимала несколько попыток суицида из-за наркозавиимости. В 1992 году ее едва не лишили родительских прав за употребление героина во время беременности.

В 2007 году по решению суда Лав была вынуждена пройти принудительное лечение от наркозависимости. Избавиться от алкогольной зависимости певице не удавалось в течение долгих лет.