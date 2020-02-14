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Кортни Лав отмечает 18 месяцев трезвости

кортни лав56-летняя американская певица, солистка группы Hole  Кортни Лав  заявила, что  отмечает   полтора года трезвости.

«В это трудно поверить даже мне. Это довольно странно, но сегодня 18 месяцев, как я трезвая», – заявила артистка.

Кортни Лав родилась в 1964 году в США. Поклонники ее знают,как вдову  лидера группы Nirvana Курта Кобейна.Их брак длился два года.

Кортни Лав предпринимала несколько попыток суицида из-за наркозавиимости. В 1992 году ее едва не лишили родительских прав за употребление героина во время беременности.

В 2007 году по решению суда Лав была вынуждена пройти принудительное лечение от наркозависимости. Избавиться от алкогольной зависимости певице не удавалось в течение долгих лет.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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