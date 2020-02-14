Ким Кардашьян показала огромную игровую комнату своих детей: видео

Интерьер дома 39-летней Ким Кардашьян славится минимализмом. Она не один раз показывала свое жилище прессе и в сети. Однако внешний аскетизм домашнего пространства не распространяется на детскую комнату. Вот где в доме телезвезды и ее мужа, 42-летнего Канье Уэста, для всего найдется место.

Недавно Кардашьян провела в сторис экскурсию по игровой комнате своих четверых детей, показав их многочисленные игрушки. В этой комнате дети супружеской пары, шестилетняя Норт, четырехлетний Сейнт, двухлетняя Чикаго и девятимесячный Псалм, могут рисовать, играть на музыкальных инструментах, воображать себя продавцами мороженого… В игровой комнате собраны игрушки для разного возраста.

Фото из инстаграма Ким Кардашьян

Здесь мои дети веселятся, — пояснила Ким.

Ее племянники тоже не обделены пространством для игр, где есть все необходимое. Крис Дженнер, например, подарила своей внучке Сторми, дочери Кайли Дженнер, дом на Рождество.

Ким Кардашьян с дочерью Норт

Сейнт, Чикаго и Псалм Уэст