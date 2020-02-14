Ким Кардашьян показала огромную игровую комнату своих детей: видео

Интерьер дома 39-летней Ким Кардашьян славится минимализмом. Она не один раз показывала свое жилище прессе и в сети. Однако внешний аскетизм домашнего пространства не распространяется на детскую комнату. Вот где в доме телезвезды и ее мужа, 42-летнего Канье Уэста, для всего найдется место.
Недавно Кардашьян провела в сторис экскурсию по игровой комнате своих четверых детей, показав их многочисленные игрушки. В этой комнате дети супружеской пары, шестилетняя Норт, четырехлетний Сейнт, двухлетняя Чикаго и девятимесячный Псалм, могут рисовать, играть на музыкальных инструментах, воображать себя продавцами мороженого… В игровой комнате собраны игрушки для разного возраста.
Фото из инстаграма Ким Кардашьян
Здесь мои дети веселятся,— пояснила Ким.
Ее племянники тоже не обделены пространством для игр, где есть все необходимое. Крис Дженнер, например, подарила своей внучке Сторми, дочери Кайли Дженнер, дом на Рождество.
Ким Кардашьян с дочерью Норт
Сейнт, Чикаго и Псалм Уэст
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