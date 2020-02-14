Февраль 14th, 2020 Исход. Евреи — сокращение численности в 40 раз за 100 лет





В конце XIX века в Российской империи проживали 5,5 млн. евреев, что составляло половину всех евреев мира. Не будет преувеличением сказать, что в каждой современной еврейской семье, где бы на планете они ни жили, есть предки из России.

Русские в конце XIX века составляли численность 55 млн. чел. Таким образом, пропорция составляла 1 к 10. В России, на десять русских приходился один еврей. Это немало. Сразу после революции, когда были отменены ограничения на проживание евреев в крупных городах, включая Москву, евреи массово стали переезжать в столицу и в короткий срок составили большую половину всей интеллигенции Москвы. В области искусства, творчества, кинематографа — до 90%. Можно сказать, что именно евреи составляли собой русскую интеллигенцию ХХ века в СССР. Представителям иных этносов, включая русских, приходилось приспосабливаться под менталитет и образ жизни еврейской интеллигенции, чтобы войти в элиту общества.



После распада СССР, который парадоксальным образом в большей степени прекратил свое существование из-за недовольства еврейской интеллигенции, которая наиболее остро чувствовала ущемление своих прав и свобод, наступили времена экономических бедствий. В новой России стало очень тяжело жить, а порой и невозможно, и почти все евреи уехали. В особенности это стало заметно по академической профессуре. Так, например, на историческом факультете МГУ 78 профессоров-евреев из 84 уехали в Израиль и США, на кафедре Русской истории не осталось ни одного профессора-еврея, хотя до 1989 года они составляли 100%. В Институте Русского языка, численность профессоров и академиков сократилась в три раза, почти все они иммигрировали в Израиль.



На сегодняшний день евреев в России осталось по разным подсчетам от



120 000 чел. до 145 000 чел. При этом, русских от 120 млн. чел. (в границах РФ) до 160 млн. чел. в границах бывшей Российской империи. Соотношение примерно 1 к 1000. На 1000 русских один еврей. Сокращение пропорции за 100 лет в 100 раз. И тенденция сокращения численности евреев в России стремительно продолжается. В последние годы, из-за тяжелой политической обстановки, вновь усилилась иммиграция евреев из России. Уезжают даже весьма состоятельные евреи и представители элиты общества — интеллигенции, из Москвы.



Можно с уверенностью утверждать, что в XXI веке русскому народу, предстоит впервые за последние 300 лет, сформировать совершенно новую интеллигенцию из числа этнических русских.





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