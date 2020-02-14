Февраль 14th, 2020

Иглесиас и Курникова показали первое фото новорожденного ребенка

Энрике Иглесиас и Анна Курникова недавно стали родителями в третий раз. Об этом прессе рассказал брат певца Хулио Иглесиас-младший. Пол и имя ребенка пока держатся в секрете. Пара, которая обычно тщательно скрывает свои личную жизнь от папарацци, на этот раз не смогла сдержать эмоций. Несколько часов назад счастливый отец опубликовал фото с новорожденным малышом и написал:

«Мое солнышко. 01.30.2020″. На фото артист стоит в больничном халате и держит малыша на руках.

В сети сразу же начали бурно комментировать фото и приветствовать родителей. «Здоровье маме и малышу», «Как мило», «Растите большими», «Невероятно милый малыш», — не останавливается поток приятных слов.

Кстати, из-за того, что на головке ребенка красуется повязка с бантом, многие предположили, что родилась девочка. Впрочем, сами родители пока не афишируют пол ребенка. Поскольку пара в этот раз ничего не скрывает от поклонников, то, скорее всего, вскоре они подтвердят или опровергнут предположения фолловеров.

Напомним, у знаменитой теннисистки и певца уже подрастают двухлетние двойняшки Николас и Люси, которые появились на свет 16 декабря 2017 На данный момент Анна и Энрике живут с детьми в Майами.