Февраль 14th, 2020

Ермак заявил, что информация про переговоры Зеленского и Патрушева «ложь от начала до конца»

Сюжет программы «Схемы» о возможных переговоры президента Владимира Зеленского и секретаря российского Совбеза Николая Патрушева не подкреплен фактами, считает Ермак

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook.

«Можно ли назвать сюжет» Схем » подкрепленным фактами и объективным? Увы но нет. Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы по свидетельству наших источников? «, — спрашивает Ермак.

По его словам, информация из сюжета «Схем» о возможных переговоры в Омане «ложь от начала и до конца».

«Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком либо, в котором единственным свидетельством будет« как утверждают наши источники »и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку). Мы готовы отвечать на любые вопросы. Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях «, — добавил руководитель ОПУ.