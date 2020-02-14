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Ермак заявил, что информация про переговоры Зеленского и Патрушева «ложь от начала до конца»

ермакСюжет программы «Схемы» о возможных переговоры президента Владимира Зеленского и секретаря российского Совбеза Николая Патрушева не подкреплен фактами, считает Ермак
Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook.

«Можно ли назвать сюжет» Схем » подкрепленным фактами и объективным? Увы но нет. Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы по свидетельству наших источников? «, — спрашивает Ермак.

По его словам, информация из сюжета «Схем» о возможных переговоры в Омане «ложь от начала и до конца».

«Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком либо, в котором единственным свидетельством будет« как утверждают наши источники »и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку). Мы готовы отвечать на любые вопросы. Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях «, — добавил руководитель ОПУ.

Tags: , , , , | Category: Новости, Украина ﻿
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