Февраль 14th, 2020

Джастин Бибер рассказал о сексе со своей женой

Джастин Бибер рассказал о сексе со своей женой и в целлом об интимных отношениях в объемном интервью.

25-летний Джастин Бибер и 23-летняя Хейли Болдуин открыто говорят с журналистами и поклонниками на самые разные темы, в том числе на очень личные. Так, на днях певец поучаствовал в пресс-конференции в Лондоне: в рамках нее поклонники могли спросить у своего кумира все, что их интересовало.

В какой-то момент один из фанатов задал Биберу, на первый взгляд, довольно невинный вопрос: он поинтересовался, как обычно проходит его день. В ответ он получил от Джастина откровение, на которое изначально даже не рассчитывал:

Это зависит от того, с кем я нахожусь. Например, с женой нам нравится… Ребята, ну вы можете догадаться, что мы делаем, когда остаемся наедине. Это настоящее сумасшествие! Это практически все, что мы делаем.

Позже Бибер уточнил, что они с Хейли любят не только заниматься сексом, но и просто расслабляться в кровати — смотреть любимые фильмы и сериалы на Netflix.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Напомним, что недавно Хейли Болдуин дала большое интервью, в котором рассказала о первых месяцах семейной жизни с Джастином Бибером. Модель призналась, что сразу же после того, как они официально стали мужем и женой, Джастин заболел, а врачи долго не могли поставить ему диагноз. Эта неопределенность эмоционально выматывала как самого певца, так и его жену, которая всегда была рядом с ним. Хейли также сказала, что сейчас абсолютно счастлива с Бибером, и назвала его единственным человеком, с которым хотела бы провести всю свою оставшуюся жизнь.