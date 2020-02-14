Февраль 14th, 2020

Ангелина Вовк была замечена в московском ЗАГСЕ С с молодым возлюбленым

Известная телеведущая 77-ти летняя Ангелина Вовк, в преддверии Дня всех влюбленных ,побывала в московском Грибоедовском ЗАГСе.

В Дворец бракосочетаний Вовк пришла с молодым возлюбленным Михаилом Куницыным. Мужчина подарил Ангелине букет цветов и заботливо поддерживал ее по руку.

На видео в своем Instagram Ангелина Вовк рассказала, что много лет назад оформляла брак с мужем именно в Грибоедовском ЗАГСе, с которым у нее связаны особые воспоминания.

Ангелина и ее загадочный друг пожелали всем влюбленным счастья, однако интригу относительно собственных матримониальных планов так и не раскрыли.

Напомним, сообщения о том, что 77-летняя Ангелина Вовк выйдет замуж, появились еще в декабре 2019 года.