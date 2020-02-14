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Ангелина Вовк была замечена в московском ЗАГСЕ С с молодым возлюбленым

ангелина вовкИзвестная телеведущая 77-ти летняя  Ангелина Вовк, в преддверии Дня всех влюбленных ,побывала в московском Грибоедовском ЗАГСе.
В Дворец бракосочетаний  Вовк пришла с молодым возлюбленным Михаилом Куницыным. Мужчина подарил Ангелине букет цветов  и заботливо поддерживал ее по руку.

На видео в своем Instagram Ангелина Вовк рассказала, что много лет назад оформляла брак с мужем именно в Грибоедовском ЗАГСе, с которым у нее связаны особые воспоминания.
Ангелина и ее загадочный друг пожелали всем влюбленным счастья, однако интригу относительно собственных матримониальных планов так и не раскрыли.
Напомним, сообщения о том, что 77-летняя Ангелина Вовк выйдет замуж, появились еще в декабре 2019 года.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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