Февраль 14th, 2020

82-летняя Джейн Фонда заявила, что устала от бесконечных пластических операций

82-летняя Джейн Фонда стала главной героиней нового мартовского номера канадского Elle. В беседе с журналистами издания актриса затронула тему своего пристрастия к пластической хирургии. Звезда объяснила, почему неоднократно ложилась под нож, а также пообещала больше никогда этого не делать.

Я устала притворяться, хватит! Я больше не сделаю себе ни одной пластической операции — больше не собираюсь себя резать. Я должна каждый день работать над самопринятием, не скажу, что это дается легко,

— заявила Фонда.

Джейн Фонда

Актриса рассказала, почему несколько лет назад она все же решила признаться в том, что прибегала к помощи пластических хирургов:

Я знала, что если скажу правду, многие женщины меня поймут. У большинства из нас одинаковые проблемы: мы считаем, что недостаточно хороши, красивы, должны угождать всем, начиная с отца, недостаточно стройны, умны… Я выросла в 1950-х, тогда моя мать покончила с собой, и я неосознанно подстраивалась под мужчин и их мнение. Мне до сих пор очень трудно это преодолеть.

Ранее в документальном автобиографическом фильме Джейн Фонда призналась, что довольна тем, как выглядит для своего возраста. Актриса убеждена, что было бы глупо при этом скрывать, что она неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. Фонда также призналась, что ей очень нравится наблюдать за женщинами, которые выбирают путь естественного старения:

Я люблю живые лица! Например, мне нравится лицо Ванессы Редгрейв. Мне тоже хотелось бы быть храбрее в этом смысле, но я такая, как я есть.

Напомним, что не так давно Джейн Фонда была арестована из-за ее участия в акции протеста против изменения климата, которую звезда и ее единомышленники устроили на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Подробнее об этом вы можете узнать здесь.

Джейн Фонда в 1965 году

Джейн Фонда в 2001 году