Февраль 14th, 2020

7 шагов в будущее: изобретения, которые делают фантастику реальностью

Фантазия сценаристов фантастических фильмов поражает и, наверное, каждый из нас мечтал, чтобы хотя бы часть технологий с экрана стала реальностью в повседневной жизни. Между тем, уже сегодня есть изобретения, которые выглядят так, как будто пришли из будущего.



1. Масштабируемые контактные линзы



Пара миганий, и изображение становится больше. /Фото: images.news18.com

Увеличить изображение без помощи очков, бинокля и прочих оптических устройств, всего лишь моргнув глазом – это уже почти реальность, а не фантастика. Американские ученые из Калифорнийского университета разработали контактные линзы с функцией масштабирования. Чтобы приблизить и снова уменьшить изображение, достаточно дважды моргнуть.



Линза сделана из мягких полимерных материалов, восприимчивых к электроокулографическим сигналам глаза. При подаче напряжения они расширяются, придавая линзе более выпуклую форму, и изображение увеличивается. При повторном моргании линза принимает прежний вид, и картинка становится меньше. В данный момент создан прототип, и работа над проектом продолжается. Похоже, что время, когда мы сможем управлять техникой с помощью глаз, уже не за горами.

2. Экзоскелет, управляющийся силой мысли



Эпоха роботизированных людей все ближе. /Фото: exoskeletonreport.com

Экзоскелеты уже давно не фантастика. Ученые из разных стран мира, в том числе и России постоянно разрабатывают и совершенствуют аппараты для различных целей: медицинских, промышленных, военных, для использования в космосе. Так что это вопрос времени, когда экзоскелеты станут доступными для широких масс.

Но если обычными аппаратами уже никого не удивить, то французские ученые совершили инновационный прорыв, создав экзоскелет, управляемый силой мысли. Пользователь взаимодействует с ним при помощи датчиков, имплантируемых в области мозга, отвечающей за двигательную деятельность. Устройство опробовал полностью парализованный человек, тридцатилетний француз Тибо. После двух лет тренировок мужчина смог пройти около 1,5 метров.

Познавательный факт от Novate.ru: Экзосклеты разрабатывают и производят десятки стран. Это целая индустрия с миллионными оборотами. И объем мирового рынка устойчиво растет. В 2014 году он составлял $68 млн, в 2018 – $96,7 млн. Аналитики ожидают, что 2021 году объем достигнет $1,023 млрд.

3. Зеркало, мониторящее здоровье



Мониторинг здоровья без дополнительных датчиков – удобная штука. /Фото: alray.ps

Умыться перед зеркалом и параллельно проверить состояние здоровья, не тратя время на больницы, тоже станет возможным в недалеком будущем. Массачусетский технологический институт представил интеллектуальное зеркало для мониторинга здоровья. Medical Mirror отслеживает и отображает частоту сердечных сокращений в режиме реального времени. Когда пользователь смотрит в зеркало, встроенный датчик постоянно отслеживает его лицо. Компьютерная программа обрабатывает изображение, анализирует внешний вид человека и преобразовывает данные в показания сердечного ритма, выводя их на зеркало.

4. Лечебные нанороботы



Нанороботы уже реальность. /Фото: assets.newatlas.com

Концепция крошечных роботов, которые могут исцелять или уничтожать людей – любимый прием научно-фантастических фильмов. Но и в реальной жизни ученые работают над созданием таких технологий. В помощь медикам разрабатываются крошечные роботы, способные доставлять лекарства в точно заданное место внутри организма. А американские и китайские биохимики создали нанороботов, умеющие искать и уничтожать раковые клетки. Уже обсуждается их практическое применение с медиками и фармацевтическими компаниями. Нанороботы могут использоваться не только в медицине, их потенциал поистине безграничен. И ученые считают, что они получат широкое распространение уже в это десятилетие.

5. Летающее такси



Воздушные такси уже на горизонте. /Фото: media3.s-nbcnews.com

Простаивая часами в пробках, мы с тоской вспоминаем летательные аппараты из фантастических фильмов. Но, похоже, воздушные такси уже в пути и скоро станут

реальностью. На выставке CES 2019 в Лас-Вегасе компания Bell представила проект Nexus – летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Аэротакси летает тише, чем вертолеты благодаря гибридной системе электропитания, и сможет перевозить 5 человек вместе с пилотом. В этом году компания планирует провести испытания и в 2023 – приступить к перевозкам. Если все пройдет успешно, то уже совсем скоро о пробках можно будет забыть.

6. Био-холодильник



Ультратонкий холодильник экономит пространство, но концепция биогеля пока непривычна. /Фото: inhabitat.com

Холодильник вещь привычная и даже если меняются детали, не меняется концепция в целом. Тем интереснее взгляд российского дизайнера Юрия Дмитриева. Его концепт, показанный на конкурсе, который проводит Electrolux Design Lab, очень необычен. Это неглубокий высокий шкаф без двери. Внутри нет традиционных полок, вместо них он заполнен биогелем. Продукты кладут прямо в эту массу, запихивая в любом месте. По замыслу изобретателя гель не будет прилипать к рукам и продуктам и сможет удерживать все кастрюльки и баночки.

Ультратонкий холодильник, работающий без электричества – звучит заманчиво. Но концепция пока слишком сюрреалистична.

7. Джетпак



В недалеком будущем мы сможем летать не хуже супергероев. /Фото: dynaimage.cdn.cnn.com

Реактивные ранцы – еще одна фишка из фантастических фильмов. Над технологией десятилетиями работали изобретатели, и сегодня они близки к исполнению своей мечты. Джетпаки все больше совершенствуются и увеличивают скорость и время полета. На выставке CES 2018 американская компания JetPack Aviation представила новую версию своих реактивных ранцев под названием JB11. Модель разгоняется до 320 км/час, и на одной заправке может пролететь 12 минут.

Устройство, способное продержаться в воздухе дольше, чем обычный джетпак, создала новозеландская компания Martin Jetpack. Внешне его сложно назвать реактивным ранцем, это скорее сверхлегкий летательный аппарат. Но он дарит те же ощущения полета, что и джетпак и при этом летает намного дольше – целых полчаса. Цена аппарата тоже космическая, ориентировочно – от 150 до 250 тысяч долларов.

Познавательный факт: Два десятка джетпаков закупила служба гражданской обороны Дубая для спасателей и пожарников. Их будут использовать при пожарах в высотных зданиях, когда затруднен доступ к верхним этажам и крыше.