Февраль 14th, 2020

Настя Каменских выпустила клип ко Дню всех Влюбленных

Популярная украинская певица Настя Каменских представила трек на испанском язвке в дуэте сс Juan Magan, который ранее работал с Nelly Furtado, INNA, Don Omar, Энрике Иглесиасом.

«NK — очень талантливая певица, у нее шикарный голос, который должен услышать вся планета. Только топовый и целенаправленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только в себе, но и в Латинской Америке. Это невероятно. И совместная работа с ней для меня неповторимый опыт «, — отметил Juan Magan. ⠀

Настя Каменских отметила, что ей нравится создавать музыку без границ.

«Этот клип мы выпустили в День святого Валентина, и вдохновляем каждого любить. Где бы вы ни были. Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть», — отметила певица.