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Звезда сериала «Игра Престолов» беременна

софитернер23-летняя актриса Софи Тернер, которая прославилась благодаря роли в сериале «Игра престолов», беременна. Об этом пишут на портале Just Jared.

Знаменитость вышла замуж за популярного певца Джо Джонас в 2019 году. Пара встречалась с 2016 года.

Если слухи подтвердит сама Тернер, то для обоих молодых людей этот ребенок будет первенцем.
Причины, по которым Just Jared заподозрил Софи в беременности, простые — актриса все чаще выбирает свободную одежду и все реже появляется на публике.

Издание ссылалось на «один источник», от которого получило размытый комментарий.

Пара держит все в тайне, но их друзья и семья очень рады за них

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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