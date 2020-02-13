 
 
Февраль 13th, 2020

Женщины, которые поднимали руку на своих знаменитых бойфрендов

Говоря о семейном насилии, мы чаще всего имеем в виду жестокое отношение мужчины к женщине, однако нередко от побоев страдает и мужская часть населения. Примером этому стала новость, которую последнюю неделю обсуждает весь мир.
Выяснилось, что Эмбер Херд регулярно проявляла насилие по отношению к Джонни Деппу.

Вспомним, кто еще из знаменитых женщин поднимал руку на своих бойфрендов.

Эмбер Херд

Знаменитые женщины, которые поднимали руку на своих бойфрендов
Эмбер Херд и Джонни Депп подали на развод в 2015 году. Тогда актриса обвинила мужа в алкоголизме, домашнем насилии и потребовала несколько миллионов долларов компенсации. На тот момент многие поверили Херд и были на ее стороне.
Знаменитые женщины, которые поднимали руку на своих бойфрендов
Однако 3 февраля 2020 года издание Daily Mail выложило запись старого разговора Джонни Деппа и Эмбер Херд.
В нем актриса, обвинявшая мужа в побоях, сама признается в применении силы. Херд заявила, что она била экс-супруга, бросала в него вазы и сковородки. Кстати, известно, что до этого Джонни обвинял актрису в том, что она отрезала ему палец осколком бутылки из-под водки, а также в том, что она в прямом смысле слова нагадила на его постель.
После того как аудиозапись попала в Сеть, поклонники Деппа встали на его защиту и даже запустили флешмоб в Twitter под хештегом #JusticeForJohnnyDepp.

Райан Хэддон

Знаменитые женщины, которые поднимали руку на своих бойфрендов
Знаменитый американский актер Кристиан Слейтер, известный по фильму «Интервью с вампиром» и сериалу «Мистер Робот», выбрал себе в жены очень темпераментную женщину.
Его избранницей стала журналистка Райан Хэддон. Они поженились в 2000 году, а уже спустя три года стали постоянно ссориться. Одна из таких ссор привела к потасовке, в ходе которой Хэддон швырнула в Слейтера бокал. Актеру наложили 20 швов, а Райан была арестована на 24 часа, а затем отпущена под залог. В 2007 году супруги развелись.

Эмма Робертс

Знаменитые женщины, которые поднимали руку на своих бойфрендов
Знаменитая молодая актриса Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс, известна своим непростым характером.
Он проявлялся и в отношениях с Эваном Питерсом, с которым актриса познакомилась в 2012 во время съемок картины «Взрослый мир». В 2013 сладкая парочка устроила себе каникулы в Канаде, забронировав номер в гостинице в Монреале. Там и произошел неприятный инцидент. Эмма и Эван постоянно ругались. Один из конфликтов оказался настолько серьезным, что испуганные соседи вызвали полицию. По прибытии полицейские обнаружили Эвана с разбитым носом и несколькими синяками, после чего сразу арестовали Эмму.
Актриса провела в участке несколько часов, но Эван не предъявлял к подруге официальных претензий, так что Робертс отпустили.

Элин Нордегрен

Знаменитые женщины, которые поднимали руку на своих бойфрендов
Шведская модель Элин Нордегрен была замужем за знаменитым американским гольфистом Тайгером Вудсом. Красавица жена родила спортсмену в браке троих детей, но Вудс недолго продержался в статусе примерного семьянина. В 2009 году Элин узнала о том, что супруг проводит ночи с другими женщинами, которых меняет как перчатки. Она закатила истерику и избила его клюшкой.
Говорят, что как минимум один удар пришелся по лицу гольфиста, после чего тот экстренно обратился за помощью к пластическому хирургу и дантисту.

Келли Брук

Знаменитые женщины, которые поднимали руку на своих бойфрендов
Актриса и модель Келли Брук познакомилась со знаменитым «Перевозчиком» Джейсоном Стэтхэмом в 1998 году.
Спустя два года им пришлось пережить тяжелую ссору, которая произошла на свадьбе Мадонны и Гая Ричи. Стэтхэм высмеял избранницу за то, что она не узнала название известной песни, а затем модель увидела, как ее бойфренд флиртует с Гвинет Пэлтроу. «Он крутился вокруг нее и напевал: „Гвини, Гвини, Гвини! Секси, секси, секси!“.
Когда он обернулся, его лицо встретилось с моим кулаком», — писала Брук в автобиографии. Также она вставила в книгу эпизод о том, как однажды в ответ на замечание о лишних килограммах отхлестала любимца женщин по лицу. В свое оправдание девушка сказала, что Джейсон привык терпеть боль, так как давно занимается боевыми искусствами.

Грейс Хайтауэр

Знаменитые женщины, которые поднимали руку на своих бойфрендов
Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр познакомились в 1987 году и поженились лишь спустя десять лет. А осенью 2018 года актер расстался с супругой. Их отношения нельзя было назвать простыми. Достаточно вспомнить инцидент, когда они вместе с ребенком отдыхали на яхте певца Марка Энтони и сильно поссорилась. Актер решил на время удалиться в другую каюту и дождаться, когда настроение его избранницы чуточку улучшится.
Однако Хайтауэр не только не успокоилась, но еще больше разозлилась. Как тогда сообщали СМИ, женщина набросилась на Роберта и со всей силы ударила его по ребрам.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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