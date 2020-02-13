Февраль 13th, 2020

Южный Тель-Авив: на 500 детей мигрантов — 70 израильтян

Население южного Тель-Авива уже давно утверждает, что превратилось в меньшинство, а большинством являются «беженцы «трудовые мигранты», попавшие в страну при содействии или при попустительстве правительства.



В последний год это просто “взорвалось нам в лицо” говорят жители квартала Кирьят-Шалом в Тель-Авиве. Резко сократилось количество израильских детей, обучающихся в школах, и еще более возросло число детей мигрантов.



В 2020 году в государственных школах южного Тель-Авива в первых классах начнут учится 496 детей с гражданством иностранных государств. Израильских детей в этих классах будет, в общей сложности, 70.



Значение этих цифр совершенно однозначно — за 10 лет количество иностранцев в первых классах увеличилось в 15 раз. Израильтян просто выдавливают из южного Тель-Авива.



Те люди, которые все же решаются остаться в южном Тель-Авиве вынуждены посылать своих детей в религиозные школы — несмотря на то, что сами являются совершенно светскими. Другие пытаются перевести своих детей в школы на севере города, и если это не удается — уезжают.



Жители южного Тель-Авива обвиняют во всем муниципалитет, а муниципалитет тычет обвиняющим пальцем в правительство. Ширли Римон, из отдела образования Тель-Авива говорит: “Правительство привезло этих чужаков, высадило их на улице Левински, а виноват теперь Хульдаи. Им не переводят денег, дают им обещания, которые никто не собирается выполнять. И никому нет дела. Просто правительству нет дела.”



Жители южного Тель-Авива говорят: “Наша жизнь превратилась в ад — и никто этим не занимается”.

http://mignews.com/news/politic/world/120220_202924_00175.html