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Выставку Mobile World Congress в Барселоне отменили из-за коронавируса

mobile worldИз-за опасений относительно коронавируса организаторы крупнейшей в мире выставки мобильных технологий Mobile World Congress решили не проводить ежегодное мероприятие, запланированное в Барселоне 24-27 февраля.

Глава объединения GSMA Джон Хоффман пояснил, что «глобальная обеспокоенность по поводу вспышки коронавируса и опасения относительно поездок и других обстоятельств» делают невозможным проведение мероприятия.

Такое решение было принято после того, как от своего участия отказались десятки технологических компаний и операторов беспроводной связи. Среди них — Nokia, Vodafone, Deutsche Telekom, Sony, Amazon, Intel и LG.

Компании пояснили, что причиной отказа является опасение за безопасность персонала и посетителей на фоне вспышки коронавируса в Китае.

Ожидалось, что ежегодный технический ярмарка привлечет более 100 000 посетителей из примерно 200 стран, в том числе от 5 до 6000 человек из Китая.

Mobile World Congress обычно является большим источником дохода для гостиниц, ресторанов и компаний такси. По оценкам властей, ожидалось, что выставка принесет 473 млн евро местной экономике.

Tags: , , , | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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