Врачи рассказали — может ли чихание убить

Чихание — безусловный рефлекс, который выполняет защитную функцию. Это помогает очистить слизистую оболочку полости носа от попавших на нее раздражителей. Как пишет «Доктор Питер», по словам знаменитого врача уха, горла, носа и речи профессор Сергея Рязанцева, обычно говорят «будь здоров» тому, кто рядом чихнул, однако беспокоиться следует о собственном здоровье.

Рязанцев сообщил, что инфекция с чихом разлетается с большой скоростью — 120-130 км в час. Давление, которое создается в нижних дыхательных путях, в десятки раз выше нормы. Это позволяет мощной струе воздуха захватить и вынести из полости носа все попавшие туда инородные тела и раздражители. Если не прикрывать нос, радиус «поражения» составляет около двух метров.

Медик поделился интересными фактами о чихании. Например, он рассказал, можно ли чихнуть с открытыми глазами. Оказалось, что это невозможно, так как в момент спазма мышц, отвечающих за чихание, одновременно сокращаются мышцы, регулирующие движение глаз, и заставляют их закрыться. Также нельзя чихнуть с открытым ртом — он закрывается рефлекторно.

Кроме того, Рязанцев развеял миф, что во сне никто не чихает. Он уверяет, что ночью просто не так много раздражителей, но если в нос попадут пылевые частицы, человек обязательно чихнет.

Профессор уделил особое внимание многократному чиханию. По его словам, это может быть признаком аллергии, в частности, на алкоголь. Также причиной нередко становятся неврологические нарушения.

Врач отметил, что сдерживать чихание вредно. Теоретически от этого можно даже умереть. «Высокое давление, которое создается внутри во время этого процесса, может спровоцировать разрыв микрососудов глаз или носа, вызвать головную боль. При чихании серьезно повышается давление в дыхательной системе, на это рефлекторно реагирует артериальное давление — оно тоже начинает расти. Теоретически это может спровоцировать у больного человека и кровоизлияние, и даже отрыв тромба с инсультом», — рассказал изданию Рязанцев.

Медик призвал ценить способность чихать. Ее можно лишиться при определенных заболеваниях слизистой, когда нос перестает справляться со своей защитной функцией.