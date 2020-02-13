Февраль 13th, 2020

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Айсултан Назарбаев / Facebook

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Айсултан Назарбаев пояснил, что на него оказывается давление со стороны семьи, поскольку он обладает «информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана». «Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана», — заявил внук лидера нации.

По его словам, последние пять лет у него покрыты серыми полосами — он оказался «в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой) и ее мужа (Кайрата Шарипбаева)». Айсултан Назарбаев также разочаровался в своем дедушке. «Мне довелось ему объяснить, что при системе, которую он создал, он может потерять все, если будет позволять семье и окружению забирать разные бизнесы друг у друга. Я сказал, что жадность и ненасытность погубит вас всех! — пишет Айсултан Назарбаев. — Я верю в то, что если народ объединится против власти внутри страны, то нам будет под силу перевернуть государство вверх дном! Мы докажем тем, кто сидят у руля государства, что они — не боги! Они могут, конечно, нас преследовать, убивать, отбирать свободу и даже загонять в самые тупиковые жизненные ситуации. Но, поверьте мне, Бог с нами и мы победим!»

29-летний Айсултан Назарбаев является сыном старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева.