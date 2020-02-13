«Вечно молодую» 43-летнюю женщину признали самой сексуальной мамой

«Вечно молодая» жительница американского штата Калифорния раскрыла секреты неувядающей красоты. Ее слова приводит газета New York Post.

43-летняя Йолин Диас (Joleen Diaz) нередко выкладывает в своем Instagram-аккаунте совместные фотографии с 19-летней дочерью Мейлани Паркс (Meilani Parks). Пользователи сети восхищаются ее моложавой внешностью и просят поделиться секретами привлекательности. Многие комментаторы признали ее самой сексуальной матерью на планете.

«Я всегда вела здоровый и активный образ жизни, — рассказывает Диас. — Я редко пью алкоголь, много отдыхаю и придерживаюсь принципов сбалансированного питания». Она призналась, что с 12-13 лет начала тщательно ухаживать за кожей. «Мама покупала косметические средства от Mary Kay, и я втайне ими пользовалась, — говорит она. — Также я ежедневно наношу на кожу солнцезащитный крем, даже если на улице облачно и дождливо».

Кроме того, она использует антивозрастную сыворотку с витамином А. По ее словам, за два с половиной года ее применения состояние кожи заметно улучшилось. «Здоровая и подтянутая кожа придает мне уверенности, даже когда я не в лучшей своей форме», — отметила американка.

Диас утверждает, что у них с Паркс очень близкие отношения. Они часто ходят вместе по магазинам, путешествуют или просто лежат на диване и общаются. По ее словам, дочь не обижается, что окружающие часто принимают их за сестер. «Меня с моей мамой тоже принимали за сестер. Дочь это видела и теперь относится к подобным высказываниям спокойно», — пояснила она.