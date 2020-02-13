В ЦАХАЛе создали спецотряды по борьбе с дронами-разведчиками ХАМАСа

В ЦАХАЛе созданы специальные мобильные отряды по борьбе с разведывательными и ударными дронами, которые используют террористы в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За последние месяцы нам удалось заметно снизить угрозу проникновения беспилотников противника на территорию Израиля. Наши бойцы прошли необходимую подготовку и могут оперативно отразить любую попытку такого запуска. Группы быстрого реагирования выезжают на место, где обнаружен дрон или воздушные шары со взрывчаткой. Но они также устраивают засады и отслеживают ситуацию еще до получения сигнала о вторжении», — заявил офицер ЦАХАЛа, который отвечает за работу перехватчиков.