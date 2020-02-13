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В ЦАХАЛе создали спецотряды по борьбе с дронами-разведчиками ХАМАСа

Дрон

В ЦАХАЛе созданы специальные мобильные отряды по борьбе с разведывательными и ударными дронами, которые используют террористы в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В состав мобильных групп входят парни и девушки, которые прошли подготовку для службы в боевых частях. Военнослужащие нового подразделения оснащены мощными биноклями и другим оборудованием для наблюдения, обнаружения и ведения целей. Кроме этого, у них имеются специальные аппараты, так называемые smart-shooters, позволяющие точно поражать летящий объект.

«За последние месяцы нам удалось заметно снизить угрозу проникновения беспилотников противника на территорию Израиля. Наши бойцы прошли необходимую подготовку и могут оперативно отразить любую попытку такого запуска. Группы быстрого реагирования выезжают на место, где обнаружен дрон или воздушные шары со взрывчаткой. Но они также устраивают засады и отслеживают ситуацию еще до получения сигнала о вторжении», — заявил офицер ЦАХАЛа, который  отвечает за работу перехватчиков.

Основная задача мобильных групп истребителей — предотвратит пролет палестинских дронов в направлении военной техники и солдат ЦАХАЛа.

Источник: cursorinfo.co.il

Category: Израиль, Новости ﻿
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