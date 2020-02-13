В США с Россией не могут найти переговорщика по разоружению

Власти США не могут найти желающего на должность спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу контроля над вооружениями, пишет издание Politico со ссылкой на бывших чиновников администрации президента Трампа.

По данным источников, поиски кандидата ведутся с прошлого года. Источники называли имена Ричарда Берта, в прошлом главного переговорщика по Договору о сокращении стратегических вооружений, Маршалла Биллингсли из министерства финансов и Стивена Хэдли, занимавшего должность советника по национальной безопасности президента США Джорджа Буша-младшего, однако никто из них не был назначен.

Ранее советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт ОʼБрайен заявлял о вероятном скором начале переговоров с РФ о контроле над вооружениями.