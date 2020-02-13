Февраль 13th, 2020

В Поьше испытают серийную версию сверхлегкого реактивного самолета

LAR01 Metal Master

Польская компания Metal Master запланировала на апрель 2020 года начало летных испытаний серийной версии перспективного очень легкого реактивного самолета Flaris LAR01. Как сообщает Flightglobal, в настоящее время разработчики занимаются подготовкой самолета к летным испытаниям. Одновременно ведется и подготовка первого летного прототипа LAR01, совершившего первый полет в апреле прошлого года, к продолжению летных испытаний, которые были приостановлены на время зимы из-за отсутствия на LAR01 антиобледенительной системы.

К классу очень легких реактивных самолетов принято относить летательные аппараты с реактивными двигателями, максимальная взлетная масса которых не превышает 4,5 тонны. Сегодня во всем мире серийно выпускаются только четыре типа очень легких реактивных самолетов: бразильский Embraer Phenom 100, американские Cessna CitationJet/M2 и Cirrus Vision SF50 и японский Honda HA-420 HondaJet. Польский пятиместный самолет имеет максимальную взлетную массу 1,5 тонны.

Flaris LAR01 оснащен турбовентиляторным двигателем Williams FJ33-5A, способным развивать тягу до 8,5 килоньютонов. LAR01 сможет выполнять полеты на скорости в 450 узлов на расстояние до 3 тысяч километров. Самолет максимальной взлетной массой 1,5 тонны сможет подниматься на высоту до 14 тысяч метров. По данным Metal Master, во время первого этапа испытаний самолета измеренная скорость сваливания составила 58 узлов (107 километров в час), что соответствует аналогичному показателю четырехместного легкого поршневого самолета Cessna 182 Skylane.

LAR01 сможет использовать взлетные полосы с травяным покрытием протяженностью не более 250 метров. По оценке Metal Master, стоимость одного часа полета LAR01 составит 450 долларов.

К настоящему времени первый летный образец LAR01 налетал около 60 часов. Во время первого этапа испытаний самолет, в частности, совершил полет на высоте 7,6 тысячи метров, поднявшись на нее за 3,5 минуты. После того, как совокупный налет самолетов LAR01 (первого летного образца и первого серийного) превысит 150 часов, Metal Master сможет получить экспериментальный сертификат на самолет. Затем разработчики смогут начать поставки первых самолетов заказчикам. Планируется, что первые LAR01 будут отправлены покупателям в 2021 году. В общей сложности Metal Master получила заказы на 50 LAR01.