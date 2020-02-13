Февраль 13th, 2020

Ученые рассказали, какое сало самое полезное для здоровья и когда его употреблять

Исследователи кафедры медицины Мюнхенского университета рассказали, какое сало самое полезное для здоровья. Исследования в рамках проекта «питание в Баварии» продолжались около трех лет и дали интересный результат. По мнению ученых, рекомендуется больше всего к употреблению слегка копченое подсоленное сало от свиней швабской породы, которые, как известно распространены не только в Германии, но и странах бенилюкса.

В 2012 году был проведён опрос среди представителей 16 стран-участников Евро-2012 по их вкусовым пристрастиям, а затем ещё и проанализированы данные Евросоюза и ООН по выращиванию и употреблению самых разных продуктов сельского хозяйства. Выяснилось, что в поедании сала украинцы не лидируют — они находятся лишь на 13 позиции. И вообще свинины едят примерно 50 грамм в сутки. Зато качество украинского сала не уступает такому же продукту в Германии. Теперь роль сала в рационе человека кардинально пересмотрена и сало даже рекомендуют как элемент традиционной «колбасной тарелки» в Баварии.

Также специалисты рассказали как употреблять сало. Лучше всего это делать с утра, поскольку сало дает много энергии и быстрее перерабатывается организмом. На ночь сало рекомендуют употреблять не больше 30-50 грамм. Сало хорошо сочетается с картофелем и черным хлебом, а также — с авокадо.