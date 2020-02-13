Ученые — повторный разогрев мяса и яиц серьезно вредит здоровью

Нельзя разогревать повторно блюда, приготовленные из яиц и мяса. К такому выводу пришла группа зарубежных медиков, материал опубликован в научном издании Food Science.

По словам ученых, при вторичном нагреве яйца теряют все полезные свойства, а также приобретают вредные — в них могут появляться канцерогены и ядовитые вещества.

Также повторная термическая обработка не показана для блюд из мяса, потому что они становятся «тяжелыми» для пищеварительной системы.

Ранее медики предупреждали, что употребление колбасы, бекона, ветчины, копченых и вяленых мясных продуктов способствует развитию колоректального рака.