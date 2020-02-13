Февраль 13th, 2020

Ученые объяснили почему люди-моржи живут дольше и выглядят лучше





Привычка ежегодно нырять в прорубь действительно полезна, влияя не только на здоровье, но и на долголетие. Исследования из института здоровья в Хельсинки доказали, что «моржи» живут дольше, выглядят лучше, и не страдают от проблем с лишним весом.



В миру бытует мнение, что холод = болезнь, и никак иначе. Вот только врачи так не считают, а потому раскрыли страшную правду о влиянии мороза на организм. Если подойти к делу с умом, то холод не только не вредит, но и продлевает жизнь и молодость человека.



Настоящие бессмертные любят мороз, потому что низкая температура активирует скрытые процессы в организме и провоцирует выработку особых гормонов, которые перезаряжают весь иммунитет человека. Морозные процедуры укрепляют здоровье и предотвращают опасные заболевания, а некоторые умельцы ухитряются и вовсе лечиться только криотерапией, но врачи советуют отдать предпочтение традиционной медицине.



Салоны красоты также взяли на вооружение холод, применяя его для омолаживающих процедур. Всё дело в «тренировке» сосудов, снабжающих кожу, которые становятся более эластичными и крепкими. Всё это позволяет коже оставаться упругой, иметь однородный здоровый цвет и блеск. Предотвращает эта тренировка и проблемы с выработкой коллагена — белка, отвечающего за хорошее состояние кожи.



Приятным дополнением к молодости и здоровью станет жиросжигающий эффект мороза. Всё дело в особом гормоне адипонектине, который вырабатывается при низкой температуре. Он помогает похудеть сразу 2 способами — ускоряет и улучшает обмен веществ, что приводит к избавлению от лишнего жира, а также сам непосредственно борется с подкожными залежами.



Врачи предупреждают, что криотерапия полезна только при полном контроле: ограниченное время и определённая температура. Регулярное воздействие сильного холода только ухудшает ситуацию, и может стать причиной гипертонии, снижению иммунитета и язвам. Отличным выбором для продления молодости станет купание в проруби или обтирание снегом. Но важно помнить, что перед этим необходимо соответственно подготовиться и проконсультироваться с врачом.