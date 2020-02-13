Февраль 13th, 2020

Ученые нашли следы столкновения Марса с другой протопланетой

Марс за время существования пережил три столкновения с зародышами планет. К такому выводу пришли планетологи из Юго-западного исследовательского института (SwRI), которые занимаются изучением химического состава красной планеты.

Согласно теории формирования планет, во время создания этих объектов из протопланетного газового диска происходит постоянное столкновение планет с небольшими небесными телами диаметром в несколько тысяч километров. Например, формирование Земли, вероятно, закончилось после столкновения с протопланетой размером с Марс — тогда на Земле сильно поменялся химический состав, а также это привело к появлению Луны.

Многие марсианские метеориты, которые в разное время падали на Землю, достаточно сильно отличались друг от друга по химическому составу. Ученые из SwRI пытались с помощью компьютерного моделирования воспроизвести состав этих метеоритов, которые двигались от недр новорожденного Марса. Подобный состав получилось смоделировать только при столкновении Марса как минимум с тремя крупными протопланетами на заре формирования красной планеты, при этом объекты должны были состоять из первичной материи Солнечной системы.

«Если Марс сталкивался с крупными телами, у которых было ядро и мантия, то тогда его литосфера должна состоять из крайне неоднородной смеси этих материалов. По сравнению с теориями, которые подразумевали, что он бомбардировался небольшими и однородными по составу объектами, подобный сценарий ведет к радикально другим выводам о том, как и когда родился Марс».

Робин Кэнап, планетолог из SwRI.

Например, присутствие платины в некоторых марсианских метеоритах можно объяснить как раз только столкновением с другими космическими объектами, диаметр которых составлял минимум 1 тыс. кв.км.

Это исследование также позволяет опровергнуть теорию появления Марса, согласно которой красная планета окончательно сформировалась в первые годы существования Солнечной системой. Моделирование показывает, что ее формирование длилось как минимум 15 млн лет.