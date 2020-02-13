Февраль 13th, 2020

Ученые нашли подземный город инков, который связан с сетью лабиринтов по всей Латинской Америке

Ученые нашли подземный город инков, который связан с сетью лабиринтов по всей Латинской Америке. Такое мнение выразили исследователи легендарных подземелий возле знаменитого Мачу-Пикчу в Андах. По мнению мексиканской экспедиции, которая одной из первых занялась детальными исследованиями подземелий инков, существует даже карта этих лабиринтов, зашифрованная в пиктограммах древних. На данный момент общая длина подземных галерей, которые удалось разведать составляет около семи километров. Но это только начало пути — считают археологи.

Мачу-Пикчу часто называют «город в руинах» или «город среди облаков», также иногда называют «потерянным городом инков». Сходный с Мачу Пикчу высокогорный город Чокекирао просуществовал гораздо дольше, до 1570-х годов. Мачу-Пикчу более известен и лучше сохранился. Исследователи считают, что лабиринты, это скрытая часть известной «дороги инков» и они представляют собой запутанную сеть, строившуюся десятилетиями. Кроме того, подземелья и лабиринты использовались для эзотерических и тайных ритуалов.

Дорога инков (Qhapaq Ñan, in indigenous language) – это сеть путей площадью около 40 000 км, которая соединяла империю инков с Чили, Коломбией, Эквадором, Аргентиной и Боливией, строительство их завершилось во время империи инков, с основными постройками, расположенными в Перу. Несколько правительственных органов попросили ООН причислить дорогу к мировому наследию.

