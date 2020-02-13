Ученая из США создала мобильный телефон с дисковым номеронабирателем (фото)

Жюстин Хаупт (Justine Haupt) разрабатывает астрономическое оборудование в Брукхейвенской национальной лаборатории в Нью-Йорке. И она ненавидит современные смартфоны: постоянная связь с интернетом, меню, приложения и сенсорные экраны — это, по её мнению, «переусложнение и глупость».
Долгое время она пользовалась старым телефоном-раскладушкой, но даже он казался ей неоправданно технологичным — люди ожидали, что она будет отвечать на их СМС. И тогда Жюстин пошла на крайние меры.
Суть была не в том, чтобы телефон выглядел допотопным. Я хотела доказать, что телефон может быть полезным, но при этом быть максимально далеко от идеи сенсорного управления.
- внешняя съёмная антенна, чтобы в случае необходимости подключить что-то помощнее;
- никаких меню и приложений;
- номера мужа и частых контактов вынесены отдельными кнопками быстрого набора, для остальных — колесо;
- индикатор качества связи с 10 градациями и моментальным откликом на изменения сотовой сети;
- полный контроль над софтом и оборудованием;
- телефон включается и выключается рычажком, не надо удерживать «глупую кнопку».
Электронные компоненты собраны на базе контроллера Arduino Micro, корпус изготовлен на 3D-принтере. Все схемы и инструкции доступны в личном блоге Жюстин Хаупт:
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