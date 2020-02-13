Февраль 13th, 2020

Ученая из США создала мобильный телефон с дисковым номеронабирателем (фото)

Жюстин Хаупт (Justine Haupt) разрабатывает астрономическое оборудование в Брукхейвенской национальной лаборатории в Нью-Йорке. И она ненавидит современные смартфоны: постоянная связь с интернетом, меню, приложения и сенсорные экраны — это, по её мнению, «переусложнение и глупость».

Я считаю, что люди заходят слишком далеко в попытках подстроиться под правила обращения со смартфонами. Жюстин Хаупт

Долгое время она пользовалась старым телефоном-раскладушкой, но даже он казался ей неоправданно технологичным — люди ожидали, что она будет отвечать на их СМС. И тогда Жюстин пошла на крайние меры.

Суть была не в том, чтобы телефон выглядел допотопным. Я хотела доказать, что телефон может быть полезным, но при этом быть максимально далеко от идеи сенсорного управления.

Жюстин Хаупт

На разработку телефона ушло три года. Финальная версия отвечает всем основным требованиям его создательницы:

внешняя съёмная антенна, чтобы в случае необходимости подключить что-то помощнее;

никаких меню и приложений;

номера мужа и частых контактов вынесены отдельными кнопками быстрого набора, для остальных — колесо;

индикатор качества связи с 10 градациями и моментальным откликом на изменения сотовой сети;

полный контроль над софтом и оборудованием;

телефон включается и выключается рычажком, не надо удерживать «глупую кнопку».