Трамп не возражает против выхода Филиппин из военного соглашения с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он ничего не имеет против решения президента Филиппин Родриго Дутерте прекратить действие многолетнего военного соглашения с США.

При этом заявление президента вступило в противоречие с позицией его министра обороны, который с тревогой отнесся к этому шагу Манилы.

Во вторник Дутерте объявил о прекращении действия Соглашения о визитах войск, действовавшего 20 лет. Министр обороны США Марк Эспер назвал это решение «прискорбным», поскольку Вашингтон и его союзники пытаются добиться от Китая соблюдения «международных правил» в Азии.

Посольство США в Маниле назвало решение «серьезным шагом, который повлечет значительные последствия». Американские официальные лица выразили надежду, что оно может быть отменено или перенесено на другой срок.

Однако Трамп выразил другую точку зрения.

«Я на самом деле не возражаю, если они захотят на этой пойти. Это сэкономит кучу денег», – заявил Трамп журналистам в Белом доме, когда его попросили прокомментировать решение Дутерте и спросили, можно ли что-то сделать, чтобы заставить его пересмотреть его.

«Моя точка зрения отличается от взглядов других», – добавил президент.

Трамп регулярно выражает желание вернуть американские войска домой после многолетнего пребывания в других странах и оказывает давление на союзников, заставляя их увеличить расходы на защиту со стороны США.

Трамп заявил, что США помогли Филиппинам одержать победу над боевиками «Исламского государства». Он сказал, что у него сложились «очень хорошие» отношения с Дутерте, и добавил: «Посмотрим, что будет».

Решение Дутерте может помешать военным интересам США в более широком Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне усиления амбиций Китая. Некоторые филиппинские сенаторы попытались заблокировать этот шаг, заявив, что Дутерте не имеет права в одностороннем порядке расторгать международные соглашения, которые были ратифицированы Сенатом.

Соглашение о визитах войск имеет важное значение для американо-филиппинского альянса. Оно устанавливает правила для американских солдат, дислоцированных на Филиппинах – бывшей территории США. Вашингтон назвал отношения с Филиппинами «нерушимыми», несмотря на жалобы Дутерте, который обвиняет США в лицемерии и неподобающем обращении.

Прекращение действия соглашения осложнит усилия Вашингтона по сохранению военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне трений по поводу присутствия американских военнослужащих в Японии и Южной Корее, а также опасений по поводу Китая и Северной Кореи.

В беседе с журналистами во вторник Эспер отметил, что решение Дутерте вступит в силу не сразу.

«Сто восемьдесят дней. Нам нужно пройти через это. Нужно просто сделать глубокий вдох и заниматься этим постепенно, день за днем. Меня не очень радуют подобные вещи. Но есть процедура, через которую нужно пройти», – сказал глава Пентагона.