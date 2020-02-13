Февраль 13th, 2020

Стало известно, почему Сальма Хайек сбежала с церемонии «Оскар»

Голливудская актриса Сальма Хайек стала одной из приглашенных гостей на вечеринке по случаю церемонии вручения Оскара-2020. Однако на светском мероприятии она не задержалась и экстренно поехала в больницу в Лос-Анджелесе.

Впоследствии на Инстаграм странице Сальма Хайек решила объяснить коллегами и сторонникам, что произошло в тот вечер. Оказалось, что близкая подруга актрисы и ее менеджер, Эвелин О’Нил попала в ДТП. Во время столкновения женщина повредила руку, однако медики все же позвонили доверенному лицу, указанному в медицинской базе — Сальме Хайек. Поэтому звезда, долго не раздумывая, забрала вещи и покинула одну из самых громких вечеринок года.

«Когда вечеринка только началась, моя менеджер и подруга Эвелин попала в аварию. Мне пришлось срочно отправиться в больницу, где мы провели остаток Оскара, пока не взошло солнце. Спасибо всем врачам Cedars-Sinai за ваш профессионализм. Эвелин, я никогда не видела, чтобы кто-то так страдал с такой грацией, ты — чемпион «, — поделилась Сальма Хайек, добавив общее фото из больницы.

Как известно, церемония Оскар-2020 прошла в Dolby Theatre в ночь на 10 февраля. На красной дорожке появились все топовые голливудские актеры и режиссеры, которые красовались перед камерами в изысканных нарядах. А уже после торжеств все гости отправились на вечеринку, которую ежегодно устраивает журнал Vanity Fair.

Для светского мероприятия Сальма Хайек выбрала блестящее синее платье от Gucci. Наряд был полностью расшит пайетками и украшен золотистой цепью в зоне декольте. Образ актриса решила дополнить босоножками на каблуках и лаконичными украшениями.

А вот на самой церемонии вручения премий Оскар-2020 Сальма Хайек красовалась в элегантном платье Gucci белого цвета. Актриса выглядела великолепно, что отметили не только ее сторонники в сети, но и модные критики.