Февраль 13th, 2020

Стало известно, кто заменит Меркель на посту главы партии

Новым главой немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС), которую возглавляет канцлер Ангела Меркель, может стать бывший глава парламентской фракции ХДС, Фридрих Мерц.

Ссылаясь на собственные информированные источники, издание отмечает, что Мерц намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии.

Мерц уже участвовал в выборах нового руководителя партии год назад — после того, как Меркель объявила о решении сложить свои полномочия. Тогда он проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Как известно, Крамп-Карренбауэр заявила в понедельник, 10 февраля, что не будет претендовать на пост канцлера во время следующих парламентских выборов в 2021 году, и уйдет с должности главы партии Христианско-демократический союз.