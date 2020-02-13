Февраль 13th, 2020

Sony Pictures готовит экранизацию феминистических комиксов о Женщине-пауке

Студия Sony Pictures продолжит экранизировать комиксы Marvel. Как утверждает издание Geek Tyrant, одним из следующих проектов может стать фильм про Женщину-паука. Эта героиня дебютировала в 1977 году, а еще через год в связи с ростом популярности удостоилась своей собственной серии.

Первой из носивших костюм Женщины-паука была Джессика Дрю, в дальнейшем под этим псевдонимом скрывались и другие героини в том числе и Гвен Стейси из альтернативной вселенной. Персонаж появлялся в серии анимационных фильмов. Представители студии пока не комментируют эту информацию.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Sony Pictures запланировала релиз пока еще безымянного кинопроекта по мотивам комиксов Marvel на осень 2021 года. В этом же году зрителям планируется представить очередной фильм, посвященный Человеку-пауку

Этот персонаж находится в совместном «управлении» двух студий. Согласно условиям нового контракта, компания Wlat Disney добилась права на финансирование следующих экранизаций и, соответственно, раздела прибылей от проката. Произошло это после того, как фильм «Человек-паук: Вдали от дома» заработал в мировом прокате более миллиарда долларов.