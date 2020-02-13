Февраль 13th, 2020

Селену Гомес засняли пьяной на вечеринке

Известную певицу и актрису из США Селену Гомес засняли пьяной на вечеринке. Видео стало сразу же популярным как среди поклонников, так и среди хейтеров Гомес. Впрочем сама певица отнеслась к своему пьянству снисходительно.

Селена Гомес (Selena Gomez) сейчас не так часто посещает светские мероприятия, но с выходом нового альбома «Rare», который, к слову, сразу же попал в топ-чарты, певица стала гораздо чаще выбираться в свет. Многим поклонникам показалось странным видеть Сел слегка пьяной, но хотим напомнить, что девушке уже 27 лет и она уже давно совсем не маленький ребенок с Disney. Так что она вполне может себе это позволить!

Один из пользователей сети выложил в Twitter видео, на котором Гомес сидит с бокалом вина на одной из вечеринок. Впрочем, стоит признать, что выглядит она все равно потрясающе.

Конечно, поклонники пары Джастина Бибера (Justin Bieber) и Селены сразу же связали «пьянство» Гомес с недавно попавшими в сеть милыми фотографиями певца со своей женой Хейли Болдуин (Hailey Baldwin). Но почему Сел просто не может повеселиться в компании друзей? Тем более, что девушка совсем не выглядит несчастной.