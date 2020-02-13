Февраль 13th, 2020

Россияне продолжают спиваться несмотря на возросшую бедность

Алкогольные напитки стали единственной категорией повседневных потребительских товаров, где фиксирует рост прождаж. К такому выводу приходят эксперты консалтинговой компании Nielsen в отчете о состоянии алкогольного рынка за прошлый год.

Хотя Росстат отчитался об увеличении продаж продовольствия и напитков на 1,4%, а рост розничного рынка в целом оценил в 1,6%, в сегменте базовых товаров, за которыми люди каждый день ходят в магазины, эти цифры — лишь отражение повышения цен, следует из данных Nielsen.

Так, в денежном выражении продажи повседневных товаров прибавили 4,3%, но в физическом исчислении — штуках, литрах, килограммах итд. — упали на 0,6%.

Алкоголь стал исключением из этой тенденции: его россияне купили на 2% больше в физическом объеме (литрах). В рублях оборот рынка вырос на 4,3%.

Алкоголь оказался единственной растущей макроиндустрией на рынке товаров повседневного спроса, которая росла как в денежном, так и в штучном выражении, констатирует Nielsen.

«Рынок уже не первый год показывает позитивную динамику продаж. Меняется сама модель потребления алкоголя: россияне не только стали более разборчивы в вопросе выбора алкоголя, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами», — отмечает руководитель группы по работе с алкогольными клиентами Nielsen Россия Алла Петросян.

В 2019 году выросли продажи всех алкогольных категорий за исключением водки, потребление которой снизилось на 1,7% в натуральном выражении и 0,1% — в денежном.

Пива было продано на 2,1% больше в литрах и на 4,1% в рублях. На рекордные 26% взлетели продажи джина, спрос на виски прибавил 15,8%, на текилу — 9,4%.

Особенным спросом потребителей пользуются алкогольные напитки в маленькой таре (менее 0,5 л), которые реализуется в прикассовой зоне магазинов. В этом сегменте темпы роста значительно обгоняют средние по рынку — 13,2% в натуральном выражении и 14,4% в денежном.